Более 340 млн рублей отдали мошенникам за 4 месяца жители Волгоградской области

Волгоградцы продолжают попадаться на удочку мошенников. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Сколько бы ни предупреждали волгоградцев о распространенных схемах финансового мошенничества, количество таких преступлений в регионе каждый год растет почти вдвое. Только за четыре месяца 2022 года 3068 жителей Волгограда и области перечислили мошенникам более 340 миллионов рублей, сообщили на пресс-конференции 3 июня сотрудники регионального главка МВД.

- За последние пять лет количество преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, ежегодно растет почти в два раза, - рассказал начальник 5-го отдела управления уголовного розыска Максим Ананьев.

Суммы, которые выманивают у волгоградцев мошенники-психологи, разные, но в любом случае солидные - от ста тысяч до нескольких миллионов рублей. Чаще всего «клюют» жители региона на самую распространенную уловку аферистов – сообщение лжесотрудника службы безопасности о блокировке или попытке украсть деньги со счета. Также многие пытаются спасти якобы попавшего в ДТП родственника.

Полиция напоминает, что реквизиты банковских карт, пароли и коды реальные сотрудники банка никогда не спросят и, тем более, не пошлют вас переводить деньги в банкомат. Если же вам сообщают, что родственник попал в беду, первым делом позвоните ему самому.