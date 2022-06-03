МЧС предупреждает волгоградцев о риске пожаров из-за жары

МЧС предупреждает волгоградцев о рисках пожаров из-за жары Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Предстоящий уик-энд в Волгоградской области обещает быть очень жарким. По прогнозу регионального Гидрометцентра, ожидается тридцатиградусное пекло. ГУ МЧС предупреждает жителей о высоком риске пожаров из-за высоких температур. С 4 по 6 июня в большинстве районов области будет повышенная пожароопасность. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в профильном ведомстве.

Волгоградцев настоятельно просят соблюдать все меры безопасности. не стоит разжигать костры, особенно на природе. Порывы ветра достигнут 17 метров в секунду, от этого риск ландшафтных ЧП возрастает в разы.

- Помните, что от этого зависит Ваша жизнь, жизнь Ваших близких и сохранность имущества. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «101», - напомнили спасатели.