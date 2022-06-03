Рабочего насмерть придавило плитой на заводе под Волгоградом

Одного из пострадавших спасти не удалось. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ЧП произошло 3 июня на Волжском абразивном заводе. В одном из цехов при демонтаже плита перекрытия обрушилась на двоих рабочих. Две бригады скорой помощи доставили пострадавших в горбольницу №1 имени Фишера, один из них скончался, другой в тяжелом состоянии, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- Состояние 43-летнего мужчины оценивается как тяжелое, 40-летний рабочий скончался в реанимации, - рассказали в облздраве.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru на заводе, в одном из выведенных из эксплуатации цехов идет ремонт. Четверо рабочих подрядной организации выполняли демонтажные работы, когда на них обрушилась плита перекрытия. Пострадали двое, еще двоим удалось уцелеть.