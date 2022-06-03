На должность главврача больницы им. Фишера в Волжском утвержден Константин Позднышев

Константин Позднышев утвержден на должность главврача больницы им. Фишера. Фото: облздрав

Экспертный совет по вопросам кадровой политики при облздраве утвердил кандидатуру на должность главврача больницы им. Фишера. Медики рекомендовали на это место Константина Позднышева. Он с 2017 года руководил больницей №5 в Волгограде. И как раз под его началом медучреждение перепрофилировалось под ковидный госпиталь.

- В период распространения новой коронавирусной инфекции Константин Позднышев проявил себя как эффективный руководитель, организовав работу крупнейшего в регионе ковидного госпиталя, - пояснили в облздраве такой выбор.

Теперь его кандидатуру должен утвердить сам комитет здравоохранения по Волгоградской области. Но вопрос скорее всего уже решенный. Больнице Фишера сейчас нужен эффективный менеджер, при котором завершится затянувшийся ремонт.

Напомним, 2 июня облздрав уволил Романа Морозова, который два года был главным врачом волжской больницы. Но как посчитали чиновники от медицины, масштабная реконструкция учреждения при нем шла медленно и не всегда качественно.

СПРАВКА «КП»

Константин Позднышев окончил ВолгГМУ по специальности «лечебное дело», прошел переподготовку по специализации «таракальная хирургия и «рентгенология». С 2017 года и по сей день возглавляет больницу №5.