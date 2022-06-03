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Авто3 июня 2022 11:22

В Волжском на двух улицах запретили остановку транспорта

Во втором городе Волгоградской области хотят избавиться от пробок
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
На загруженных улицах запретят парковаться.

На загруженных улицах запретят парковаться.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Вскоре на двух улицах в Волжском появятся знаки «Остановка запрещена». Так во втором по величине городе Волгоградской области хотят избавиться от пробок на дорогах. Запрет на остановку и стоянку автотранспорта вдоль проезжей части будет действовать с 16 июня 2022 года на улице Кирова в границах улиц Логинова и Свердлова, а также на улице Горького на участке от улицы Логинова до Индустриального проезда, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волжского.

- Изменения в проект организации дорожного движения Волжского проводятся с целью предотвращения транспортных заторов на данном участке, - рассказали в мэрии.

Власти уже утвердили места, где в ближайшее время поставят дорожные знаки 3.27, запрещающих остановку и стоянку всех транспортных средств, за исключением маршрутных. Напомним, знак действует на той стороне дороги, где он установлен. Нарушителям грозит штраф и эвакуация авто.