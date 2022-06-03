В Волжском на двух улицах запретили остановку транспорта

На загруженных улицах запретят парковаться. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Вскоре на двух улицах в Волжском появятся знаки «Остановка запрещена». Так во втором по величине городе Волгоградской области хотят избавиться от пробок на дорогах. Запрет на остановку и стоянку автотранспорта вдоль проезжей части будет действовать с 16 июня 2022 года на улице Кирова в границах улиц Логинова и Свердлова, а также на улице Горького на участке от улицы Логинова до Индустриального проезда, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волжского.

- Изменения в проект организации дорожного движения Волжского проводятся с целью предотвращения транспортных заторов на данном участке, - рассказали в мэрии.

Власти уже утвердили места, где в ближайшее время поставят дорожные знаки 3.27, запрещающих остановку и стоянку всех транспортных средств, за исключением маршрутных. Напомним, знак действует на той стороне дороги, где он установлен. Нарушителям грозит штраф и эвакуация авто.