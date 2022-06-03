В Волгоградской области пройдут большие противопожарные учения

Пожарные и чиновники устроят масштабные учения. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В июне 2022 года в Волгоградской области пройдут крупные противопожарные учения. Такое решение губернатор Андрей Бочаров принял во время осмотра нового пожарного депо, которое открыли в авиаклубе «Юный ястреб». Региональные учебно-методические сборы устроят до конца месяца, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации региона.

Напомним, накануне губернатор устроил на аэродроме в Средней Ахтубе встречу с ветеранами. Вместе они сходили на экскурсию в новое пожарное депо на базе «Юного ястреба». Глава региона отметил, что оно обеспечивает безопасность не только аэродрома, но и расположенных в пойме поселков, детских лагерей и турбаз. Поэтому и решил использовать эту инфраструктуру как площадку для региональных противопожарных учений.