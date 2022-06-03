В Волгограде эвакуировали ВолГУ из-за угроз теракта

Опасных предметов не нашли. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В пятницу, 3 июня, в Советском районе Волгограда в очередной раз эвакуировали сотрудников и студентов ВолгУ, а в Центральном – ВГСПУ. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе госуниверситета, утром на электронную почту приемной комиссии пришло письмо с угрозами о минировании здания. В 11.00 всех, кто находился внутри, выели на улицу на безопасное расстояние. К месту приехали сотрудники МЧС и полиции. Опасных предметов не обнаружили.

В пресс-службе ВГСПУ также подтвердили факт эвакуации из-за анонимных сообщений. Корпуса вуза проверили эксперты. К счастью, угрозы оказались ложными.