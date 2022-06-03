38-летнего волгоградца задержали за покушение на взятку

Следователи проводят расследование. Фото: Кирилл ЧАЩИН

Следователи Дзержинского района возбудили уголовное дело на 38-летнего волгоградца, которого подозревают в покушении на взятку в крупном размере. Мужчина взял у знакомой, которая имела проблемы с законом, миллион рублей и обещал передать деньги сотрудникам отдела экономической безопасности главка МВД, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по Волгоградской области.

По данным следствия, у полицейских к женщине были серьезные претензии, но она хотела избежать уголовной ответственности. Так что когда ее знакомый предложил уладить дело за миллион, согласилась. 2 июня волгоградка передала деньги посреднику, но отнести их полицейским он не успел – его задержали.

ГУ МВД России по Волгоградской области передало следователям материалы, на основании которых и возбудили уголовное дело. В ближайшее время суд изберет подозреваемому меру пресечения.