«Пять верст» на любой скорости: волгоградцев приглашают на субботнюю пробежку

Бежать можно в любой приятной вам компании. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Всероссийское спортивное движение «5 вёрст» каждую субботу объединяет приверженцев активного и здорового образа жизни на маршрутах городских парков. В забеге на 5 км может принять участие любой желающий. По сообщению организаторов мероприятия в Волгограде, маршрут будет проложен в два круга - от памятника самолету-ветерану Су-2, находящемуся на территории мемориально-архитектурного комплекса музея-панорамы «Сталинградская битва» до памятника жителям Сталинграда, погибшим при бомбежках («Бомба»).

Для участия необходимо получить QR-код, зарегистрировавшись на сайте забега и взять его с собой на марафон. Результаты можно будет получить на электронную почту или узнать на сайте. Это будет личный результат и личная победа каждого, так как данное мероприятие не носит состязательный характер, а направлено на разнообразие здорового досуга горожан и приобщения их к спорту.

И не забудьте средства от насекомых, чтобы не бежать в компании мошки. Ее нашествие закончится только через пару недель.