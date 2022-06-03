Волгоградцы не могут записаться к врачу из-за сбоя в системе

Запись к врачу временно превратилась в проблему. Фото: АВО

Вторую неделю жители Волгограда не могут привычным способом записаться к врачу – ни к терапевту, ни к специалистам. Вход в электронную регистратуру через Госуслуги выдает ошибку, по телефону кол-центра 33-03-03 тоже сообщают о невозможности записи и проведении технических работ. Ситуацию сайту volgograd.kp.ru прокомментировали в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- В связи с проведением технических работ на подсистеме «Федеральной электронной регистратуры» Минздрава РФ наблюдаются временные перебои с записью на прием через ресурс Госуслуг (ЕПГУ) и региональный портал при авторизации через Госуслуги. Также в настоящее время ведется наладка работы Единого номера Кол-центра 33-03-03, полный доступ планируется восстановить в ближайшее время, - рассказали в облздраве.

Корреспонденты volgograd.kp.ru на сайт электронной регистратуры зайти так и не смогли, зато с восьмого раза все же дозвонились до кол-центра 33-03-03. В облздраве волгоградцам посоветовали во время сбоя записываться к врачу по телефонам своей поликлиники:

- Среди медицинских организаций региона усилена организация записи пациентов на прием через кол-центры учреждений.