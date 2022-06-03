С начала года навсегда покинули Волгоградскую область 13 тысяч человек

Волгоград выбрали новым местом жительства 10691 человек. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Росстат на своем сайте опубликовал данные по миграции в разных регионах страны. Есть цифры и по Волгограду. Так за первый квартал 2022 года в Волгоградскую области приехали 10691 человек, а вот навсегда покинули 13093 человека. В прошлом году в этот же период данные были другие. Тогда захотели жить в регионе 12216 человек, а поменяли место жительства 12415. Разницы в двух потоках была 199 человек. Это так называемая миграционная убыль. Но в этом году она составила 2402 человек. ТО есть в 12 раз больше, чем было до этого.

Но это тенденция по всей стране. Люди покидают регионы в поисках счастливой жизни. Они находят ее чаще всего в столицах - Москве и Санкт-Петербурге. Ну или в Краснодаре, который единственный из южных городов может похвастаться прибавкой в населении. Прирост составил хоть и немного - 253 человека, но хотя бы с плюсом.