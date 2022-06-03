Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 июня 2022 8:24

В райцентре Волгоградской области построят новую поликлинику

В новом медучреждении в рабочем поселке Светлый Яр сможет принимать до 300 человек за смену
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Построить медучреждение планируют в 2025 году. Фото: АВО

Построить медучреждение планируют в 2025 году. Фото: АВО

В рабочем поселке Светлый Яр в структуре ЦРБ вскоре появится новая поликлиника. Контракт на проектирование и строительство медучреждения, в котором смогут принимать до 300 человек за смену, уже заключен. Средства выделили по нацпроекту «Здравоохранение», сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области.

- Функционал здания позволит проводить диагностические исследования на современном оборудовании, - рассказали в пресс-службе.

В поликлинике буду и кабинеты врачей, и процедурные. Территорию вокруг благоустроят, сделают парковку для пациентов. Завершить строительство планируют в 2025 году, сообщили в облстрое.