В райцентре Волгоградской области построят новую поликлинику

Построить медучреждение планируют в 2025 году. Фото: АВО

В рабочем поселке Светлый Яр в структуре ЦРБ вскоре появится новая поликлиника. Контракт на проектирование и строительство медучреждения, в котором смогут принимать до 300 человек за смену, уже заключен. Средства выделили по нацпроекту «Здравоохранение», сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области.

- Функционал здания позволит проводить диагностические исследования на современном оборудовании, - рассказали в пресс-службе.

В поликлинике буду и кабинеты врачей, и процедурные. Территорию вокруг благоустроят, сделают парковку для пациентов. Завершить строительство планируют в 2025 году, сообщили в облстрое.