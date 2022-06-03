Павел Ярославцев возглавит комитет госзакупок Волгоградской области

Павел Ярославцев пока и.о. председателя комитета. Фото: администрация Волгоградской области.

2 июня на Президиуме регполитсовета «Единой России» в Волгограде согласовали кандидатуру нового председателя комитета по регулированию контрактной системы в сфере закупок. Этот комитет администрации Волгоградской области остался без руководителя в начале 2022 года. 21 января в возрасте 48 лет ушла из жизни прежний глава комитета Анна Чупахина. Ее жизнь оборвалась из-за продолжительной тяжелой болезни. Партийцы одобрили кандидатуру, предложенную волгоградским губернатором Андреем Бочаровым. Они согласовали на должность главного по закупкам Павла Ярославцева.

- Итоговое решение направлено в аппарат губернатора Волгоградской области, - прокомментировали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе реготделения «Единой России».

Павел Ярославцев исполнял обязанности председателя комитета после ухода из жизни Анны Чупахиной.

Павел Ярославцев выпускник волгоградского политеха, учился в аспирантуре, проходил переподготовку в институте повышения квалификации по программе «Эксперт в сфере закупок». Работал на кафедре в техническом университете, программистом, директором компании «Байярд Инжиниринг». С 2007-го по 2015 -й Павел Ярославцев работал в мэрии Волгограда и тоже занимался вопросами муниципальных заказов и закупок. В апреле 2015-го стал заместителем директора «Центра организации закупок». С апреля 2016-го работает в администрации региона в должности заместителя председателя комитета по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области.