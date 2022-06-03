Видео жуткого ДТП в центре Волгограда показала полиция

Обе машины сильно повреждены. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Полиция опубликовала кадры жуткого ДТП, которое произошло накануне вечером на Первой продольной в центре Волгограда. На видео четко видно, как «Лада Веста» летит от площади Ленина. Когда легковушка начинает поворачивать налево на Пражскую, в нее на полном ходу врезается «Мерседес».

Удар был настолько сильным, что «Ладу» волчком закрутило на дороге. А «Мерседес» на скорости влетел в столб. К машинам тут же побежали прохожие.

Напомним, в этом ДТП пострадали три человека. В больницу с места ДТП на скорых увезли 70-летнего водителя «Лады Веста» и 20-летнего водителя иномарки. После к врачам за помощью обратилась и юная пассажирка.