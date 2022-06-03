Парк поселка Металлургов в Волгограде облагородят за 38 миллионов рублей

Все работы обойдутся городу в 38,7 миллиона рублей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Волгограде определился подрядчик на благоустройство парка в поселке Металлургов в Краснооктябрьском районе. Его будет выполнять компания из Волгограда ООО «ГП-СТРОЙ34». Они выиграли торги. Изначальная цена в 39,3 миллиона за выполнение работ снизилась до 38,7 миллиона рублей.

Что сделают за эту сумму. Во-первых, уберут старый потрескавшийся асфальт, заменят новым, также положат тротуарную плитку и проложат поливочный водопровод. Во-вторых, появятся в парке 26 скамеек и урн. Сделают фонари и поставят камеры видеонаблюдения. Особым пунктом стоит озеленение территории. Деревья постараются сохранить, уберут только самые больные. Их заменят на клены, рябины, девичий виноград, катальпу, айлант и бирючину. Всего появится 350 новых кустов и деревьев.

Уделят внимание и детворе. Для них появится песочный дворик «Золотая рыбка", два детских комплекса с горками. Также планируется спортплощадка с резиновым покрытием.

Кстати, как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, компания-подрядчик уже делала благоустройство парка "Память" в Тракторозаводском районе. И все остались довольны.