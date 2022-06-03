В Волгограде 51-летний риелтор ответит за убийство 20-летней давности

Кадр видео допроса в СКР.

Волгоградские следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве 20-летней давности. 51-летний риелтор из Ленинградской области пойдет под суд за удушение своего клиента, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СК России по Волгоградской области.

По данным следствия, в июле 2001 года 29-летний волгоградец обратился к знакомому риелтору, чтобы поменять двухкомнатную квартиру на «однушку» с доплатой. После просмотра варианта в поселке Горьковский мужчины поссорились в машине из-за условий обмена. Тогда риелтор остановил машину в тихом месте и задушил клиента оказавшейся под рукой веревкой. После закопал тело и 20 лет жил спокойно. Но даже мельчайшие подробности того дня не забыл.

Следователи вновь подняли нераскрытое дело в декабре 2021-го и вышли на риелтора. Мужчину задержали и он во все признался, вспомнив все обстоятельства того дня.