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Происшествия3 июня 2022 7:21

В Волгограде во дворе сбили 7-летнего велосипедиста

Ребенок в больнице
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
За сутки на дорогах пострадали два велосипедиста.

За сутки на дорогах пострадали два велосипедиста.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

7-летний велосипедист попал под колеса отечественной легковушки вечером 2 июня в Краснооктябрьском районе Волгограда. Ребенок катался во дворе и в итоге оказался в больнице, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД.

По предварительной информации, ДТП случилось во дворе девятиэтажек на улице Курильской в начале седьмого вечера. Скорее всего, 38-летний водитель «Лады Веста» не сумел вовремя заметить юного велосипедиста. Мальчик получил различные травмы, сейчас он под наблюдением медиков.

В Волжском в этот же день 28-летний водитель «Лады Гранта» на улице Кирова сбил 82-летненго велосипедиста, который пересекал проезжую часть. Пенсионер тоже в больнице.

Чуть позже в этот день в центре Волгограда случилась страшная авария, в которой пострадали три человека.