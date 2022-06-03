Треть волгоградцев увеличили требования к будущей зарплате

Волгоградцы надеются, что работодатели будут платить им больше. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Инфляция бежит на высоких скоростях, и зарплаты большинства волгоградцев за ней не поспевают. Поэтому те, кто сейчас находится только в поисках работы, поспешили изменить данные в своих резюме. Почти треть опрошенных волгоградцев на онлайн-платформе hh.ru увеличили свою желаемую зарплату. Половина из них подняли свой ценник на 10 тысяч рублей, 20 процентов захотели больше на 5-10 тысяч рублей. Порядка 9 процентов решили прибавить пять тысяч рублей. А 8 процентов просто не указали желаемых доход. Видимо, надеются договориться об оплате непосредственно на собеседовании. Кстати, ожидаемая зарплата у мужчин выше, чем у женщин.

Цифры в Волгограде примерно такие же как по всей стране. Чаще всего хотят больше специалисты IT-сферы и специалисты добывающей отрасли. Также по цифрам исследователи сделали выводы, что больше всего рассчитывают на рост зарплаты в Новосибирской и Амурской областях. А вот в Липецкой области всего 9 процентов решили увеличить свои требования по оплате.