В страшном ДТП в центре Волгограда пострадали два водителя и девушка

Иномарка после столкновения протаранила столб. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В ГИБДД рассказали подробности страшного ДТП, которое произошло около восьми часов вечера 2 июня в центре Волгограда на пересечении улицы Пражской и проспекта Ленина. По предварительным данным, виновником аварии стал 70-летинй водитель «Лады Веста», сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД России по Волгоградской области

- 70-летний водитель за рулем «Лады Веста», двигаясь по проспекту Ленина, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем «Мерседес», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Удар был очень сильным. У «Лады Весты» разбит весь перед. У «Мерседеса», который после столкновения с отечественной легковушкой протаранил столб, тоже. С места ДТП в больницу увезли и 70-летнего водителя «Лады Веста», и 20-летнего парня, который был за рулем иномарки. Оба получили серьезные травмы. Пострадала в этой аварии и 19-летняя пассажирка «Лады». Она сама обратилась за помощью к медикам.