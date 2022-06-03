В Волгограде 3-я Продольная встала в мертвой пробке

Пробка началась с 8 утра. Фото: сервис Яндекс Пробки

3 июня утром водителей, по привычке отправившихся на работу по Третьей Продольной, ждал непритный сюрприз. Движение по трассе в Дзержинском районе практически остановилось. Машины двигаются с минимальной скоростью. Причина – ремонт, который недавно начали на путепроводе №8. Дорожники сузили проезжую часть, чтобы приступить к работам. Поэтому волгоградцы застревают на этом участке постоянно, особенно в час пик.

Водителям рекомендуют по возможности проложить новый маршрут – по городу. Ну или запастись терпением, пока не закончат ремонт.

Напомним, ремонт путепровода решили делать из-за серьезных деформаций несущих конструкций и асфальта. Будут делать новое полотно и укреплять мостовые опоры. Как говорит сам подрядчик, работы достаточно сложные. Срок сдачи - конец 2024 года.