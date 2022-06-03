Под Волгоградом нашли тело утонувшего в феврале рыбака

Следователи выясняют все обстоятельства. Фото: Кирилл ЧАЩИН

Накануне в воде у правого берега Дона напротив города Серафимовича обнаружили тело утонувшего в феврале 52-летнего мужчины. Следователи проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего, сообщили сайту volgograd.kp.ru в следственном управлении СКР по Волгоградской области.

- Тело обнаружил охранник первого водозабора реки Дон. Мужчина был в зимней одежде. Телесных повреждений и признаков насильственной смерти нет, - рассказали в следственном комитете региона.

Утонувший мужчина в феврале поехал с другом на рыбалку на лодке. Оба оказались в воде, но одному удалось выбраться. Тело второго зимой искали водолазы, но нашли лишь сейчас.