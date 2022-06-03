«Ситиматик-Волгоград» напоминает: пора отпусков – не повод задерживать оплату за вывоз отходов

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

В начале сезона отпусков региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Ситиматик-Волгоград» напоминает о необходимости своевременной оплаты коммунальной услуги по вывозу отходов. Как и все услуги ЖКХ, «Обращение с ТКО» необходимо оплачивать строго до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Отсрочка оплат на время отпусков не предусмотрена. В связи с этим регоператор рекомендует перед поездкой на отдых позаботиться о своевременном поступлении оплаты за свои услуги, чтобы задолженность не стала неприятным сюрпризом после возвращения.

Со своей стороны региональный оператор для удобства граждан предоставляет возможность через своего расчетного агента АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» вносить оплату онлайн. Для этого нужно подписаться на получение электронной квитанции от «Ситиматик-Волгоград» в личном кабинете по ссылке:lk.ivc34.ru/login и оплачивать ее в удобное время без просрочек. Также потребитель может отслеживать детальную информацию по своему лицевому счету, поступления и истории платежей по коммунальной услуге «Обращение с отходами». Также оплачивать услугу дистанционно можно с помощью мобильных приложений некоторых банков. В данном случае региональный оператор просит своих абонентов уточнять условия оплаты в своем банке.

Внести оплату за коммунальные услуги до поездки на отдых возможно привычными способами по квитанции в отделениях банков, в постаматах на участках АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», адреса и режимы работы которых указаны на сайте ivc34.ru и на оборотной стороне платежных документов. Если вы по какой-то причине не получили квитанцию, то обязательно сообщите об этом на сайте регоператора 34.citymatic.ru, нажав кнопку «Я не получил платежку».

В компании «Ситиматик-Волгоград» надеются на сознательность потребителей услуги по обращению с отходами и рекомендуют оплачивать счета вовремя. Напомним, что последствия для неплательщика могут стать крайне болезненными: пени, судебные издержки, вероятность ареста банковских счетов, имущества должника, запретом выезда из страны и совершение любых сделок с имуществом.

Задать вопросы по оказанию и оплате услуги «Обращение с ТКО» можно по номерам контакт-центра: 8 (8442) 23-23-23; 8 (991) 361-11-36 в будние дни с 8.00 до 18.00 или по номеру справочной службы АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» (8442) 32-50-50.