На Волжской ГЭС увеличат сбросы, но воды в пойме больше не станет

Воды в пойме больше не станет. Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

Паводок в Волгогрдадской области этом году был ниже многолетних средних значений. Запас воды в почве в верховьях Волги оказался небольшим и сбросы установили непродолжительные. Резко перешли на рыбную полку и очень быстро с нее ушли. Сейчас через волжский каскад проходит 5500 кубометров в секунду. Этот уровень обещали держать до 10 июня. Но Русводресурсы решили подкорректировать графики на двух водохранилищах: Жигулевском и Волгоградском. Все дело в том, что сейчас на Каме идет повышенный приток воды. Куйбышевское водохранилище заполнено почти до краев. В бассейне Камы продолжается половодье. Поэтому ведомство решило увеличить сбросы на Жигулевском до 9-10 тысяч кубометров в секунду, а на Волгоградском до 8.5-9 тысяч кубометром в секунду. Новый график начал действовать на водохранилищах уже сегодня.

- Это уже вторая корректировка режимов работы гидроузлов за последнюю неделю. Воды поступает больше, чем прогнозировалось изначально. Благодаря оперативным решениям удается оптимально распределить воду по каскаду, - пояснил начальник Управления регулирования водохозяйственной деятельности Росводресурсов Дмитрий Савостицкий.

Правда, в волгоградской пойме от этого мало что изменится.

- При таком расходе воды в нашу пойму ничего не зайдет. Но в Астраханской пойме может быть улучшение. Однако, у нас может подпитаться подземный горизонт воды и улучшится ситуация с водоснабжением (в колодцах) людей в Пойме, - пояснил сайту volgograd.kp.ru Сергей Яковлев, главный ихтиолог Нижневолжского филиала ФГБУ "Главрыбвод".