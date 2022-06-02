В Волгограде 3 июня 2022 года сидеть без света будут жители трех районов

Энергетики предупредили потребителей о плановых работах. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

3 июня 2022 года в Волгограде энергетики продолжат свои плановые работы на электросетях. Делают они это ежедневно, поэтому так или иначе отключения электроэнергии затронут всех. В компании «Россети Юг - Волгоградэнерго» предупредили потребителей о грядущих неудобствах. В пятницу проведут время без света жители в трех районах города.

Почти целый рабочий день, 8 часов будут вынуждены сидеть без света жители Ворошиловского района. Электричество у них пропадет в 9 утра и вернется в 5 часов вечера. Коснется оно следующих адресов: переулок Василеостровский, 2-10, 1-11, 5а, 7а, 9а, 9б, 9в. На Поворинской улице света не будет в домах 26-32 и 28а, на Ардатовской только в доме №77. Два дома попадут под отключение на улице Гродненской: 94 и 96. На улице Саши Филиппова света не будет в доме №75. На Чинаковской стоит приготовиться жильцам домов 8-32, 243-251, 245а, на Чинарской – домов 1-7, на Кузнецкой – 156-166, 156а, 162а, 166а, 141, 141а. Также света не будет в домах №36-44 и 33-45 по улице Уржумской.

Такие же продолжительные работы запланировали энергетики в Кировском районе. С 9.00 до 17.00 обесточат следующие дома: ул. Шаблиевская, 14-42, 23-67б, ул. Кременская, 22-58 и 21-55. На Южнобережной света не будет в домах 1-9, на улице Доватора – в домах 30-42 и 27-37. На улице Бамбуковой – в домах 43-49, и в доме 65 по улице Розовой.

Самые короткие отключения света ждут жителей Красноармейского. Там прекратят подачу электричества всего на 3 часа, с 13 до 16. Затронут они всего три дома: №1 по улице Гагринской и №71 и 69 по улице Удмуртской.