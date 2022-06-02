Александра Беркетова похоронят 4 июня на родине в Волгограде

Александр Беркетов работал в штабе "Зенита". Фото: официальный сайт ФК "Зенит" fc-zenit.ru.

Бывшего игрока «Ротора» и «ЦСКА», тренера ряда российских футбольных клубов Александра Беркетова решили похоронить на родине в Волгограде, хотя последнее время он жил в Санкт-Петербурге. Сегодня стало известно время и место прощания. 4 июня легендарного игрока «Ротора» проводят в последний путь на Центральном (Димитриевском) кладбище Волгограда.

Александр Беркетов умер на 47-м году жизни в Петербурге. Смерть была скоропостижной, по предварительной версии, причиной стал оторвавшийся тромб. В Волгограде у спортсмена было много друзей, которые, конечно, просто шокированы его смертью в таком молодом возрасте.

Прощание с футболистом начнется 4 июня 2022 года в 13.30 на Центральном кладбище Волгограда на ул. Карла Либкнехта, 2а. В 14.00 начнется отпевание. После этого Александра похоронят на Верхнезареченском кладбище Волгограда.