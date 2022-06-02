Пекло и ветер: 3 июня в Волгоградской области будет 33 градуса жары

Пятница будет жаркой. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Лето в Волгоградской области будет знойное, и это доказывает июнь. Сразу после прохладного мая наступило пекло. Волгоградцы, наконец, убрали курточки и достали летние вещи. В пятницу, 3 июня, синоптики регионального Гидрометцентра обещают 33 градуса жары. При этом ночью будет +14...+19º.

В Волгограде завтра ночью ожидается +16...+18º, а днем +30...+32º. К сильным ветрам жителям региона не привыкать. В некоторых районах порывы достигнут 8-13 м/с. В областном центре будет 4-9 м/с.

Напомним, что синоптики обещают очень теплый июнь без осадков. Это будет засушливый месяц. Лишь в редкие дни гроз воздух охладится до 20-25 градусов.