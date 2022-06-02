За месяц работы экопункт «Вторматик» принял от волгоградцев более 3,5 тонн вторсырья

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

В конце апреля текущего года региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Ситиматик-Волгоград» открыл пункт приема вторичного сырья «Вторматик». Сюда можно сдать вторсырье за денежное вознаграждение. За немногим более месяца работы экопункта от жителей областного центра было принято более 3,5 тонн вторичных материальных ресурсов (ВМР). Все полученные через экопункт ВМР отправлены на вторичную переработку.

Самым популярным видом вторсырья на сегодняшний день является макулатура. За месяц жители принесли около трех тонн бумаги, книг, картона, газет и т.п. Вторым по количеству сданного стал пластик: ПЭТ-упаковки порядка 380 кг, ПНД-флаконов порядка 68 кг. Более 62 кг составила ПВД-пленка. За месяц работы «Вторматик» посетили более 500 горожан, уже разделяющих отходы дома или проявивших интерес к раздельному сбору и возможности давать им вторую жизнь с пользой для себя и окружающей среды.

Напомним, павильон экопункта «Вторматик» расположен в Ворошиловском районе г. Волгограда на площадке перед торговым центром «Парус» по улице Елецкая, 21 и работает ежедневно с 8:00 до 20:00. Здесь принимается пластик, маркированный цифрами 1 и 2, фасовочная и стрейч пленка, макулатура, ПНД канистры и флаконы (от косметики, бытовой химии). Все виды вторсырья принимаются весом от 1 кг, ПЭТ-1 от 0,3 кг. Сырье должно быть сухим и чистым, желательно спрессованным. Правила приема, подробный перечень вторсырья, актуальные цены и другая полезная информация указаны на информационных стендах непосредственно на площадке экопункта, а также на сайте vtormatik.ru, где размещен удобный калькулятор расчета стоимости ВМР в зависимости от веса.

Новости о работе экопункта «Вторматик» можно найти в телеграм-канале, а дополнительную информацию уточнить по контактному номеру телефона: +7937-725-1034.

Компания «Ситиматик-Волгоград» призывает граждан активнее включаться в дело разделения отходов, приносить вторсырье в экопункт и делать город чище и безопаснее.