В Волгограде из-за мошки перенесли «Хвостатый карнавал»

В карнавале могут принять участие все, у кого есть хвост. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мошка, которая появилась в Волгограде пару дней назад, не только доставляет дискомфорт гуляющим. Она стала причиной переноса мероприятия в ЦПКиО. Организаторы ежегодного карнавала животных «Хвостатый карнавал» решили отложить проведение праздника. Основной причиной стала мошкара. Она заест на открытом воздухе и питомцев и их хозяев. К тому же не все участники успели шить наряд для своих любимцев.

- Ну есть и хорошие новости: дорогие друзья, у Вас появилось больше времени, чтобы подготовить своему питомцу шикарный карнавальный костюм! - сообщают в приюте животных «Дино».

И участие стало бесплатным. Хотя до этого объявили о том, что взнос составит от 500 рублей. Эти деньги пошли бы на новый дом для канадской пумы, которая не так давно поселилась в приюте Дино. Необходимо около трехсот тысяч рублей.

О дате праздника объявят дополнительно.