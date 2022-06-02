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Происшествия2 июня 2022 12:34

В Волгограде задержали лжесотрудника ФСБ

На самозванца возбудили уголовное дело
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В Волгограде задержали лжесотрудника ФСБ

В Волгограде задержали лжесотрудника ФСБ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

38-летний житель Волгограда стал фигурантом уголовного дела по статье 159 УК РФ (мошенничество) за попытку выдать себя за сотрудника ФСБ. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального ФСБ, ранее мужчина был неоднократно судим. Чтобы заработать на жизнь, он решил обмануть женщину, пообещав перевести ее сына в высшее учебное заведение ФСБ России.

- Самозванец задержан с поличным во время получения части денежных средств (150 тысяч рублей), - уточнили в профильном ведомстве.

В задержании участвовали оперативники областного Главка МВД. Расследование проводят сотрудники ГСУ. В настоящий момент стражи порядка выясняют, не замешан ли лжесотрудник ФСБ в других подобных эпизодах.