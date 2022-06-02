В Волгограде ремонтируют местный проезд Нулевой продольной возле Речпорта

Вместо сухой травы и колючек склон утонет в зеленой траве и черемухе. А пока начнут с дороги. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Совсем скоро в Волгограде начнется благоустройство еще одного склона на набережной: в порядок приведут территорию рядом с лестничным спуском от «Маяка» к ЦКЗ. Старая лестница уже разрушается, а вся территория рядом выглядит неухоженно. Мэрия решила благоустроить современный парк на участке от поймы реки Царицы до пешеходного моста, ведущего к Речпорту. Для начала там заменят асфальт на малом проезде Нулевой Продольной – он давно в ямах. Рабочие уже приступают к ремонту дороги – демонтируют старое дорожное покрытие.

После этого на проезде протяженностью 440 метров закатают новенький асфальт. А для пешеходов сделают тротуары. Вместе с этим начнутся работы на склоне. Их будут проводить в несколько этапов, так как рельеф здесь очень сложный. На первом этапе преобразится около 10 тысяч квадратных метров территории.

В планах у мэрии реконструкция лестничных спусков и пешеходной эстакады. Лестницы из гранита будут восстанавливать, как сейчас это делают на улице Ковентри: плиты разберут, почистят, отшлифуют, уложат на укрепленное основание. Вдоль дороги обустроят парковочные места, так как Речпорт становится все более популярным и оживленным местом у горожан. На склоне появятся фонари и небольшие зоны отдыха со скамейками. Власти обещают, что вместо сухой травы и колючек склон утонет в газоне и кустах черемухи: высадят 80 саженцев.

В итоге, когда все работы завершатся, у волгоградцев появится новый парк между верхней террасой набережной и Речпортом. Эта территория станет продолжением уже благоустроенных зон.