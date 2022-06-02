Под Волгоградом почта вернула пенсионерке деньги за навязанную страховку

При оплате коммуналки с волгоградцев брали деньги и за страховку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области жительнице Котельниковского района при оплате ЖКУ навязали страховку на жилое помещение. Хоть деньги были и небольшие - 60 рублей, пенсионерка пошла в прокуратуру, там провели проверку по факту навязывания дополнительных услуг при приеме платежей и заставили вернуть деньги. Это первый подобный прецедент в регионе, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре Волгоградской области.

- Договор страхования краткосрочный - на 1 месяц, сумма небольшая, но благодаря внимательной женщине такая практика локально пресечена, - рассказала старший помощник прокурора региона Оксана Черединина. - Все, кому также навязали страховку, могут обратиться на почту и вернуть деньги.

Главной претензией было несоблюдение принципа добровольности страхования. Кроме того, при заключении договора плательщиков за коммуналку не знакомили с его условиями. Поэтому местный Роспотребнадзор за ущемление прав потребителя оштрафовал начальника Котельниковского почтамта, а прокуратура вынесла ему представление.

ОФИЦИАЛЬНО

УФПС Волгоградской области АО «Почта России»:

- Мы сожалеем, что произошла такая ситуация, и провели служебную проверку. Оператор связи обязан только проинформировать о сервисе.

Решение, оформлять ли страховку, принимает клиент. Мы организовали для сотрудников отделений тренинг о соблюдении правил оказания услуг почтовой связи.

Напоминаем, что если клиент хочет вернуть деньги, он может обратиться в страховую компанию в течение 14 календарных дней с момента оплаты.