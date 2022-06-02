«Ситиматик-Волгоград» вывез на утилизацию более 700 отработанных автопокрышек с территории областного центра

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Компания «Ситиматик-Волгоград» выступила партнером экологической акции по очистке территорий четырех районов областного центра от несанкционированно размещенных отработанных автомобильных покрышек. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) предоставил спецтранспорт для погрузки и транспортировки старых шин на предприятие по переработке.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Сегодня акция прошла в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Дзержинском и Центральном районах Волгограда. Все собранные там автопокрышки были доставлены транспортом регоператора на Волжский регенератно-шиноремонтный завод для дальнейшей переработки – всего 780 штук. Рекордсменом по сбору стал Краснооктябрьский район, с территории которого было вывезено 500 шин.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Напомним, что в соответствие с законодательством, резиносодержащие отходы запрещены к захоронению и размещению на природной территории. Они являются отходами четвертого класса опасности и оказывают вредное воздействие на окружающую среду: выделяют токсины, канцерогены, высокотоксичные соединения, особенно под воздействием прямых солнечных лучей или сжигании, загрязняют почву и грунтовые воды. Запрещено также их использование в качестве элементов благоустрой городских территорий. В то же время покрышки – ценный вторичный ресурс, который используют при ремонте крыш, для изготовления покрытий для спортивных и детских площадок, парковок, производства асфальта, нанесения дорожной разметки.

«Ситиматик-Волгоград» призывает граждан и организации не оставлять автопокрышки на контейнерных площадках или в ближайших оврагах, а давать им шанс на «вторую жизнь». Передавать такие отходы следует лицензированным организациям, информация о которых есть в сети Интернет. Многие автомастерские имеют договоры на спецутилизацию. Волжский регенератно-шиноремонтный завод принимает от населения отработанные покрышки безвозмездно. Кроме того, региональный оператор просит жителей сообщать о фактах захламления контейнерных площадок шинами, поскольку они препятствуют движению мусоровоза и вывозу ТКО. Претензии по данной проблеме необходимо направлять в управляющую компанию, районную администрацию или в компетентные органы для установления ответственных за выброс таких отходов.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Отметим, что экологическая акция по очистке территорий от несанкционированно размещенных отработанных автомобильных покрышек в Волгоградской области проводится ежегодно ко Дню эколога комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии совместно с компанией «Ситиматик-Волгоград», районными администрациями и Волжским регенератно-шиноремонтным заводом.