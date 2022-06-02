В Волгограде работник ломбарда украл из кассы 1 млн

На мужчину возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На 22-летнего сотрудника одного из ломбардов в Дзержинском районе Волгограда возбудили уголовное дело за присвоение 1 миллиона рублей. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУ МВД, молодой человек обкрадывал фирму с февраля по март этого года.

- Подозреваемый систематически оформлял фиктивные залоговые билеты на своих знакомых, не ставя последних в известность, а также на вымышленных ли, - уточнили в полиции.

Более того, волгоградец похитил 7 довольно дорогих телефонов общей стоимостью свыше 300 тысяч рублей. Практически все деньги мужчина потратила на хорошую жизнь.

Теперь подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.