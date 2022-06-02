В клубе «Юный ястреб» под Волгоградом хотят построить полигоны, бассейн и картинг

На аэродроме появится многофункциональный комплекс. Фото: АВО

На базе клуба «Юный Ястреб» в Среднеахтубинском районе хотят построить уникальный центр по обучению и патриотическому воспитанию молодежи. Помимо аэродрома там запланировали полигоны, бассейн и картинг. Этот проект, а также подготовку к 80-летию Победы под Сталинградом 2 июня 2022 года губернатор Андрей Бочаров обсудил с ветеранами. Они поддержали концепцию, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области.

- Задача стоит амбициозная - создать современный многопрофильный, многофункциональный региональный центр по обучению и патриотическому воспитанию «Юный ястреб», аналогов которому в России нет, - заявил Андрей Бочаров.

Для ветеранов на базе «Юного Ястреба» устроили экскурсию – показали то, что построили в последние годы. На аэродроме в Средней Ахтубе уже есть командно-диспетчерский пункт, музей авиации, стоянка для самолетов и общежитие с медпунктом, новая пожарная часть, технический центр и другие корпуса.

Вскоре в авиаклубе сделают «умную» спортплощадки с доступом к интернету. Архитекторы разрабатывают проекты строительства закрытого тира и бассейна с тренажерным залом. В планах также полигоны, мототрассы, картинг, скалодром, полосы препятствий и многое другое.