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Общество2 июня 2022 10:30

Под Волгоградом подняли из воды затонувший теплоход

Сделали это по требованию природоохранной прокуратуры
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Старый теплоход подняли из затона за Волгой.

Старый теплоход подняли из затона за Волгой.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Затон Волгоградский в Краснослободске освободили от затонувшего там старого теплохода. Судно подняли из воды по требованию прокурора, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Некоторое время назад сотрудники природоохранной прокуратурой во время проверки законодательства об охране вод, выяснили, что на дне затона покоится, отравляя воду, давно выведенный из эксплуатации и затонувший пассажирский теплоход. После Центральный суд Волгограда удовлетворил иск к владельцу судна, и обязал его удалить из затона плавсредство. Теперь это решение исполнили.