Под Волгоградом подняли из воды затонувший теплоход

Старый теплоход подняли из затона за Волгой. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Затон Волгоградский в Краснослободске освободили от затонувшего там старого теплохода. Судно подняли из воды по требованию прокурора, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Некоторое время назад сотрудники природоохранной прокуратурой во время проверки законодательства об охране вод, выяснили, что на дне затона покоится, отравляя воду, давно выведенный из эксплуатации и затонувший пассажирский теплоход. После Центральный суд Волгограда удовлетворил иск к владельцу судна, и обязал его удалить из затона плавсредство. Теперь это решение исполнили.