В Волгограде на проспекте Жукова вандалы выкопали деревья и изрисовали стены

Реконструкцию еще не закончили, а вандалы уже портят обновленный бульвар. Фото: мэрия

На бульварной части проспекта Жукова в Дзержинском районе еще идет реконструкция, а вандалы уже портят благоустройство. На днях горожане испортили надписями подпорные стены вдоль жилых домов, накануне выкопали деревья и цветы, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.

- Накануне работниками подрядной организации, занимающимися обновлением объекта, была зафиксирована пропажа девяти кустов роз и четырех елей, - рассказали в мэрии.

Подрядчик уже высадил новые ели вместо похищенных. В ближайшие дни обещают восстановить и розарий - прогулочную зону всего неделю назад украсили более 1600 чайных роз.

Плюс к этому несколько дней назад на отремонтированных подпорных стенах вдоль жилых домов появились разноцветные надписи. Их уже убирают. Тем временем, районная администрация решает вопрос о подаче заявления в полицию, чтобы все это не осталось безнаказанным. Ведь такие случаи далеко не единичны – в прошлом году на проспекте Жукова выкопали 9 высаженных кустарников и выдрали светодиодный цветок.