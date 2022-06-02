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Происшествия2 июня 2022 9:41

Под Волгоградом убийце пенсионерки дали 24,5 года тюрьмы

Мужчина задушил женщину и украл ее сбережения
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Волгоградский облсуд приговорил 34-летнего мужчину из Клетского района к 24,5 годам колонии строгого режима

Волгоградский облсуд приговорил 34-летнего мужчину из Клетского района к 24,5 годам колонии строгого режима

Фото: Алексей БУЛАТОВ

2 июня Волгоградский облсуд приговорил 34-летнего мужчину из Клетского района к 24,5 годам колонии строгого режима за жестокое убийство пенсионерки. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе региональной пресс-службы СУ СКР. Семь лет мужчина скрывался от правоохранительных органов, но правосудие настигло его.

По версии следствия, в 2014 году мужчина снял окно в доме, в котором жила его жертва. 86-летняя женщина услышала шум и попыталась встать, но преступник задушил ее подушкой. Затем он украл 100 тысяч рублей и сбежал.

- Длительное время мужчина скрывался от правоохранительных органов, но впоследствии был задержан за иные преступления, после чего сообщил о ранее совершенном убийстве, - уточнили в следкоме.

После расследования прокуратура утвердила обвинительное заключение, потребовав сурового приговора. Стороне обвинения удалось добиться справедливости.