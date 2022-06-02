В Волгограде фонд капремонта через суд обязали заново отремонтировать двухэтажку

Ремонт в доме сделают заново. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ворошиловский районный суд Волгограда удовлетворил требования ГЖИ о понуждении регионального фонда капитального ремонта заново отремонтировать двухэтажный многоквартирный дом на улице Таращанцев, 32, сообщили сайту volgograd.kp.ru в инспекции госжилнадзора Волгоградской области.

В доме 1950 года постройки на перекрестке улиц Таращанцев и Богунской сделали капремонт почти на 4,5 миллиона рублей. Но во время проверки инспекторы ГЖИ обнаружили, что фасад двухэтажки облупился, пошел прахом и ремонт цокольной части здания. Инспекция выдала регоператору предписание устранить все нарушения, но его проигнорировали. Так что пришлось готовить иск. Теперь уже суд обязал фонд капремонта устранить все повреждения фасада и цоколя МКД.