Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 июня 2022 9:06

В Волгограде фонд капремонта через суд обязали заново отремонтировать двухэтажку

Инспекция Госжилнадзора добивается исполнения предписания
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Ремонт в доме сделают заново.

Ремонт в доме сделают заново.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ворошиловский районный суд Волгограда удовлетворил требования ГЖИ о понуждении регионального фонда капитального ремонта заново отремонтировать двухэтажный многоквартирный дом на улице Таращанцев, 32, сообщили сайту volgograd.kp.ru в инспекции госжилнадзора Волгоградской области.

В доме 1950 года постройки на перекрестке улиц Таращанцев и Богунской сделали капремонт почти на 4,5 миллиона рублей. Но во время проверки инспекторы ГЖИ обнаружили, что фасад двухэтажки облупился, пошел прахом и ремонт цокольной части здания. Инспекция выдала регоператору предписание устранить все нарушения, но его проигнорировали. Так что пришлось готовить иск. Теперь уже суд обязал фонд капремонта устранить все повреждения фасада и цоколя МКД.