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Общество2 июня 2022 9:05

Волгоградский губернатор встретился с руководством «Почты России»

Совместная работа позволит повысить качество жизни в селах
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: АВО.

Фото: АВО.

Сегодня, 2 июня, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров обсудил в рамках рабочей встречи с замгендиректора «Почта России» Алексеем Лаптевым перспективы взаимовыгодного сотрудничества на территории региона. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Вопросы касались развития сети почтовых отделений в отдаленных населённых пунктах. Зачастую для жителей сел почта и банк - едва ли не единственный способ получить важные услуги. Работа в этом направлении позволит заметно улучшить уровень жизни хуторян.