Мошенники сначала ломали окна, а потом требовали деньги с пенсионеров за ремонт

У преступников изъяли более 1 миллиона рублей. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Волгоградская полиция задержала банду мошенников, которые на протяжении не одного года обманывали пожилых людей. В отношении четверых мужчин и женщины возбудили уголовное дело.

Они заранее узнавали, в каких квартирах живут пенсионеры. А затем приходили к ним в гости под предлогом срочного ремонта окон. Доверчивые бабушки и дедушки пускали их к себе. Горе-рабочие во время осмотра сначала незаметно ломали конструкцию окна, а затем предъявляли поломку хозяевам. Мол, нужен срочный ремонт. Они брали за него в десятки раз больше, чем он стоил. Пожилые люди отдавали последние деньги мошенникам – «бригада» умело запугивала пенсионеров.

- Во время обысков у преступников изъяли более 1 миллиона рублей наличными, мобильные телефоны, черновики с записями «обхода», - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

Всех пятерых взяли под стражу, они будут находиться до суда в СИЗО. Сейчас следователи выясняют все эпизоды их преступной деятельности.