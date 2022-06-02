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Общество2 июня 2022 8:39

В Волгограде летом заменят окна в 173 школах и детсадах

Также в 59 образовательных учреждениях отремонтируют кровлю
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Пока дети на каникулах, в школах сделают ремонт.

Пока дети на каникулах, в школах сделают ремонт.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Пока у детей летние каникулы, в школах и детских садах будет идти ремонт. Муниципалитет уже объявил электронные аукционы по поиску подрядчиков на замену окон, ремонт кровли и обустройство пришкольных территорий. Часть контрактов уже заключили, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.

В планах на лето 2022 года ремонт или полная замена кровли в 37 садиках и в 22 школах. Новенькие пластиковые окна появятся в 92 детсадах, 78 школах и трех учреждениях дополнительного образования. Также на каникулах обновят спортплощадки в школах №67 и №54 и места проведения линеек в школах №88, 98, 67, 81, 140, лицее №11 и гимназиях №7 и №9. Оценить работы дети и их родители смогут уже осенью, в начале учебного года.