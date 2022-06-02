Волгоградец цепью избил мужчину, который вступился за девушек на улице

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Полиция Волгограда возбудила уголовное дело в отношении 27-летнего волгоградца. Ему предстоит ответить по статье умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Все произошло в одном из дворов по улице Толбухина в Дзержинском районе. Пьяный парень, который не так давно вернулся из тюрьмы, искал с кем бы пообщаться. На глаза ему попались две девушки. Он сначала пытался с ними познакомиться, а когда те отказались, стал их оскорблять и хватать. На защиту волгоградок встал 36-летний прохоий. Он попросил оставить девушек в покое. Между двумя волгоградцами завязалась ссора. Более опытный в драках хулиган повалил соперника на землю и стал избивать металлической цепью, которой до этого была огорожена парковка.

На место происшествия вызвали полицию и скорую. Медики увезли пострадавшего в больницу. Ему диагностировали множественные переломы и гематомы в области лица. Эксперты характеризуют травмы как средний вред здоровью.

Подозреваемого чуть позже задержал участковый. Волгоградцу грозит до 5 лет лишения свободы.