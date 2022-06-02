В Волгограде и Волжском ремонтируют подъезды к школам и детсадам

Дороги к 8 школам станут лучше. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Волгограде и Волжском приведут в порядок 16 улиц, которые ведут к образовательным учреждениям. Помимо 16,3 километра проездов к школам, садикам, колледжам и вузам сделают тротуары, установят светофоры и ограждения, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

В Волгограде отремонтируют дороги на улицах Губкина, Моздокской, Удмуртской, 10-й Дивизии НКВД, Кутузовской, Олимпийской и Ковенской, а также в поселке Веселая Балка. Работы на Кутузовской у социально-педагогического колледжа и на Моздокской уже идут.

В Волжском обновят проезжую часть на улицах Пионерской и Московской, Циолковского и Большевистской. Дорожники уже работают у двух детских садиков на улице Чайковского и у 31-й школы на улице 40 лет Победы.

В итоге к концу года автомобилисты смогут подъехать по свежему асфальту к 8 школам, 6 садикам, двум музыкальным школам, 2 интернатам, 2 колледжам и филиалу института. Всего в Волгограде в этом году отремонтируют 60 километров дорог, продолжится строительство улицы Электролесовской, начнут расширять Латошинскую. В Волжском приведут в порядок 40 километров дорог, всего по области – около 300 километров.