Под Волгоградом 40-летнего мужчину убило током

Следственный комитет организовал проверку Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне, 1 июня, недалеко от села Красноселец Быковского района местный житель нашел тело 40-летнего мужчины. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по региону, следком организовал проверку по данному факту.

Известно, что вечером на животноводческой ферме, которая находится в пяти километрах от села, отключился свет. Работник решил сам устранить неполадки и пошел в трансформаторную будку. В итоге его убило током.

- Предварительная причина смерти – электротравма, в результате контакта с источником электричества, - уточнили в следкоме.