На концерт и селфи с Пушкиным волгоградцев приглашают на набережную

Праздник развернется у фонтана. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В первые выходные лета, 4 и 5 июня 2022 года, с 17 до 19 часов у фонтана «Искусство» на Центральной набережной Волгограда горожан культурно-развлекательная программа проекта «В сердце города», посвященная Дню защиты детей и дню рождения Пушкина. В программе – концерт авторской песни, танцы, конкурс чтецов, селфи с Пушкиным и игры для детей, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации города.

Программу 4 июня 2022 в 17.00 откроет выступление танцевальных коллективов Flex, Life Style, группы «Пушkarev» и других. Вокруг фонтана герои сказок Пушкина предложат детям и взрослым поиграть в магнитную рыбалку, сделать бумажные самолетики, поучаствовать в состязаниях, отгадать загадки и сфотографироваться с Пушкиным.

В воскресенье, 5 июня 2022 у фонтана будут читать стихи, а после на сцену выйдут артисты ансамбля авторской песни «Синий троллейбус» с песнями Визбора, Окуджавы и других авторов.