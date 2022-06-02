Волгоградца будут судить за порнографический фотоколлаж с ветераном и клевету

В ближайшее время дело передадут в суд. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Следственный комитет по Волгоградской области завершил расследования уголовное дело в отношении 54-летнего волгоградца. Мужчине предстоит ответить перед судом за незаконное изготовление порнографии и публичную ее демонстрацию, за реабилитацию нацизма и за клевету через интернет.

По версии следствия, мужчина у себя на компьютере сделал коллаж. Для этого использовал фотографию ветерана в военном обмундировании, совместил ее с орденом Отечества на фоне Георгиевской ленточки. И на все это наложил порнографическое изображение. Свое «творчество» он опубликовал в социальной сети «Одноклассники», где каждый пользователь мог распространить его дальше.

- Уже в ходе следствия выяснилось причастность подозреваемого еще к одному преступлению, - рассказали сайту volgograd.kp.ru в СУ СК по Волгоградской области.

Он во все тех же «Одноклассниках» разместил пост про ветерана, в котором его оклеветал. Якобы мужчина сидел в тюрьме во время Великой Отечественной войны за изнасилование. Действительности это не соответствует.

Сейчас адвокат подозреваемого и он сам ознакомились с материалами дела. В ближайшие дни оно поступит в прокуратуру на подпись, а затем в суд.