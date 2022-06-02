В Волгоградской области почти на 12% подешевели огурцы и помидоры Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 2 июня, Волгоградстат отчитался об изменениях цен на продукты питания. Жителей региона не удивить постоянно обновляющимися ценниками в магазинах – привыкли, что большинство товаров дорожают. Однако на этой неделе у экспертов хорошие новости для любителей овощей. Почти на 12% упали в цене помидоры (157,23) и огурцы (91,58). Подешевели почти на 10% яйца (64,86). Практически на 3% упал в цене сахар (81,28). На 5% снизилась цена на творог (375,28 за кило) и на 0,5% на сметану (297,28 за кило).

Но некоторые товары резко подорожали. Это касается риса. Он вырос в стоимости сразу почти на 7% (83,83). На 2% подорожало цельное стерилизованное молоко (83,66). Лук (52,09), свекла (65,54), морковь (62,50) выросли в среднем также на 2%.