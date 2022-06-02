В Волгоградской области за неделю не изменилась стоимость бензина Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В последние месяцы жители Волгоградской области наблюдают скачки цен на различные продукты питания, бытовую химию и другие товары. Ожидалось, что подорожает и топливо, однако стоимость бензина стабильна как никогда. По свежим опубликованным данным Волгоградстата, за период с 27 мая по 2 июня цены на нефтепродукты ни на копейку ни выросли, ни снизились.

Дизельное топливо по-прежнему стоит 52 рубля 80 копеек за литр. Волгоградские автомобилисты платят в среднем 47 рублей 73 копейки за АИ-92 (АИ-93 и т.п.). АИ-95 стоил и стоит 52 рубля 96 копеек, а АИ-98 – 57 рублей 89 копеек.

Добавим, что речь о средних потребительских ценах.