Для школьников разработали 70 маршрутов по Волгоградской области

Специалисты посмотретя, какие из туров будут востребованы. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Наступило время летних каникул. Родителям предстоит решить вопрос с отдыхом для своих детей. Кроме поездки к бабушке в деревню и детского лагеря есть еще много хороших вариантов. Волгоградская область разработала для всех школьников а также их родителей 70 туристических маршрутов. Это и поедки на 1-2 дня и полноценные туры почти на неделю. Можно просто посмотреть с экскурсией город, его Царицынскую историю, можно побывать на местах боевой славы. Причем не только в Волгограде, но и в Калаче-на-Дону и в Пятиморске. Так же есть путешествие на 4 дня и три ночи, которое покажет ребятам Волгоград, овлжский, Городищенский, Иловлинский и Калачевский районы. За эти дни участники познакомятся с традициями края, промышленности и сельском хозяйстве.

Обо всех турах можно знать в информационно-туристическом центре.

Кстати, год назад наш город получил статус первой столицы детского туризма. И теперь это звание надо поддерживать.

Хочется, чтобы в Волгоград приезжали не только просвещаться дети, но и полноценно отдыхать взрослые. Для этого в регионе есть достаточно красивых мест и ресурсов, но пока проблемы с должной организацией.