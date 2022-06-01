2 июня 2022 года отключат свет в пяти районах Волгограда

Свет отключат всего на несколько часов. Фото: Артем КИЛЬКИН

В пятницу, 2 июня в Волгограде продолжатся отключения электроэнергии. О том, чья очередь пришла посидеть без света, сообщили в компании «Россети Юг – Волгоградэнерго». На этот раз отключения затронут 5 районов города. Где-то они минимальными, как, например, в Краснооктябрьском и Красноармейском, где-то в списке десятки улиц. В Ворошиловском районе также под отключения наряду с жилыми домами попадут два общежития и детско-юношеская спортивная школа. Также света не будет на нескольких улицах Кировского и Дзержинского районов.

Потребителям стоит подготовиться к отключениям заранее – зарядить гаджеты, привести в порядок себя и одежду. Ну а если не успели, не отчаивайтесь, свет вернется через несколько часов.

КОНКРЕТНО

Где в Волгограде не будет света 2 июня 2022 года

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН, С 9.00 ДО 15.00

ул. Морфлотская, д.1-25 д.4а д.24а д.25а, д.2-10 д.10а д.12-16 д.22-26 д.29-35 д.39,

ул. Череповецкая, д.140б д.142 д.144 д.148 д.150,

ул. Минераловодская, д.59-65 д.66 д.68,

ул. Чинарская, д.35 д.39,

ул. Алмазная, д.1-23 д.1а д.1б д.3а, д.23-35 д.28-36,

ул. Огородная, д.1 д.3 д.1/3 д.3/1 д.6-30 д.5/1 д.5/2 д.4а д.6а д.11/1 д.11/2 д.12 д.13/1 д.13/2, д.38 д.38а д.40 д.42 д.21,

ул. Оленигорская, д.1 д.5-7 д.1г/4 д.2/1 д.2/1 д.7/1-7/4 д.6/1 д.10 д.11/1-11/3 д.11 д.11б/1 д.11б/2 д.13 д.10а/1 д.10а/2 д.16/2 д.16/3 д.17 д.18/1-18/4, д.2/3

ул. Мончегорская, д.1, д.2/1 д.4/1 д.4/2 д.6 д.6/3 д.8/1 д.8/2 д.10/1-10/3 д.12 д.14 д.14б д.16, д.3/1 д.3/2 д.5 д.5а д.5б д.9/1 д.9/2 д.9/3 д.11 д.11/1 д.11/2 д.11/3 д.13

ул. Просвещения, д.46-50, д.27 д.29 д.31 д.38-44,

С 14.00 ДО 17.00

ул. Ким, д.18 (Общежитие), д.16,

ул. Козловская, д.7,

ул. Рабоче-Крестьянская, д.6, д.2,

ул. Ковровская, д.4 (Общежитие),

ул. Канунникова, д.1 (ДЮСШ №5)

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН, С 9.00 ДО 17.00

ул. Плеханова, д.1-51 д.22 д.22а д.90-96 д.178/47 д.178/52 д.178/61 д.178/89

ул. Костюшко, д.2-70

ул. Ленинаканская, д.1-49 д.2-50

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, С 9.00 ДО 16.00

ул. Типографская, д.39-71 д.42 д.44 д.50-66,

пер. Вязниковский, д.27,

ул. Узловая, д.19а д.19-59 д.59/1 д.61 д.63 д.65/1 д.65 д.67 д.16-68,

ул. Шатурская, д.26

КИРОВСКИЙ РАЙОН, С 9.00 ДО 13.00

ул. Краснолиманская, д.63-81а, д.56а-58,

пер. Варненский, д.35-37, д.32,

ул. Елены Колесовой, д.1а-25, д.2а-36,

ул. Грекова, д.2-12,

ул. Ляпунова, д.1г, д.1д,

ул. Боровиковского, д.2-32, д.1а-27,

пер. Балканский, д.35-37, д.32

ул. Староладожская, д.39-45, д.24-26,

ул. Денисенко, д.1а-35а, д.2-32,

ул. Стрельца, д.1а-15, д.2а-20,

ул. Конноармейская, д.91-103, д.62-68,

ул. Изоляторная, д.21-27, д.34-42

С 12.00 ДО 17.00

ул. Астраханская, д.29-53, д.36-56,

ул. Достоевского, д.19-47, д.18-40,

ул. Добролюбова, д.35-49,

ул. Молодежная, д.11-15, д.2-30,

ул. Шевченко, д.3-27, д.4-30,

ул. Луначарского, д.1-21, д.2-22,

ул. Декабристов, д.4-18,

ул. Братская, д.5-33,

ул. Кирова, д.50, д.62

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН, С 9.00 ДО 14.00

ул.8-й Воздушной Армии д.38

С 9.00 ДО 17.00

ул. Лекарская, д.1-9, д.9а, д.11-21, д.25-39, д.4-10, д.14-22, д.26-34, д.34а, д.36, д.38, д.44а, д.44, д.46а, д.46,

ул. Ползунова, д.1-9, д.9а,

ул. Новорядская, д.110,

ул. Хуторская, д.12, д.11,

ул. Новосельская, д.38-46, д.46а, д.48, д.35-41,

ул. Продольная, д.70-72.